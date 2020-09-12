«الحيزان» يتوقع اعتدالًا بدرجات الحرارة وهطول أمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، اعتدالًا بدرجات الحرارة، اليوم السبت، مع ارتفاعها وسط النهار.

وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إن درجات حرارة تميل إلى الاعتدال إجمالًا وقت الفجر والصباح الباكر، وتكون حارة وسط النهار وسط غطاء سحابي واسع يشمل مناطق، الرياض والقصيم، وحائل والجوف والحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن الرياح ستكون نشطة على منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية وعلى نجران وشرق المرتفعات وغرب المدينة وفي تبوك.

واستكمل الباحث في علوم الطقس، يستمر تأثير حالة الاستقرار الجوي المتمثلة في هطول الأمطار في اليمن، وعلى مرتفعات جازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ومابين تبوك والجوف ومن شمال غرب الجوف حتى شمال الحدود الشمالية.