المرور يطيح بقائد شاحنة يقودها بسرعة متهورة في الجبيل

أطاح رجال المرور بقائد شاحنة تعمد قيادتها بسرعة عالية وتجاهل الالتزام بالمسارات المحددة بالمخالفة لنظام المرور في محافظة الجبيل.

وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، ضبط مرور محافظة الجبيل، قائد الشاحنة الذي كان يقود بتهور وسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسارات، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وفي شأن ذي صلة، ضبط مرور منطقة الرياض قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي «لبن» ونشر المقطع عبر سناب شات، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.