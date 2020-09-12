ميليشيا الحوثي تمنع التداول بالعملة الجديدة في تعز اليمنية

السبت 12 سبتمبر 2020

منعت ميليشيات الحوثي، تداول العملة اليمنية في طبعتها الجديدة بمناطق سيطرتها شرق مدينة تعز وسط البلاد.



وذكرت وكالة (سبأ)، أن سليم المغلس المعين من قبل الحوثيين محافظاً لتعز، وجه بالتعميم للتجار والمولات بعدم التعامل بالعملة الجديدة.

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واعتبرت الجماعة، هذا الإجراء يأتي “للحد من تأثيرها العملة الجديدة على الاقتصاد والعملة الوطنية” في مناطق سيطرتهم على حد زعمهم.

وقالت إنها ستصدر “تعميماً على التجار والمستوردين والمكاتب الإيرادية (التابعة لها) بإخراج ما لديهم من عملة جديدة إلى خارج المحافظة خلال مدة محددة".

ويقول خبراء اقتصاد إن، ارتفاع الأسعار وعمولة الحوالات، يرجع إلى قرار منع ميليشيا الحوثي التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.