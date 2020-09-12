موعد صرف الدفعة 34 من حساب المواطن وكيفية تقديم طلبات الاعتراض

مساهمة من المملكة العربية السعودية في دعم محدودي الدخل تم إنشاء حساب مواطن خلال شهر ديسمبر لعام 2017م، والذي وضع مواعيد لبدء التسجيل وصرف الدفعات المتتالية والمتأخرة وحدد شروط صارمة لمعرفة المستحقين، واليوم نوضح لمستحقي الدعم موعد صرف دفعة شهر سبتمبر 2020، وهي الدفعة الرابعة والثلاثين، وكذلك توضيح خطوات تقديم طلب الاعتراض.

شروط الحصول على حساب المواطن

الهدف من برنامج حساب المواطن هو تقديم المال للأسر والأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لتخفيف الأعباء عليهم، وتبنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية فكرة الحساب حفاظاً على من يلحقه الخطر من جرأ التوسع الاقتصادي داخل المملكة، وبالتالي يضمن القائمين على الحكم ضمان الحياة الأمنة للمواطن.

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ونظراً لوضع شروط وضوابط جديدة من أجل التسجيل فقد توقف التسجيل في البرنامج بداية من الدفعة المصروفة يوم 28 مارس، وكان من أهم الشروط إثبات الاستقلالية للفرد المستقل وتغيير الحد الأعلى للاستحقاق، وجاءت شروط الحصول على الدعم على النحو التالي:

أن يكون مقدم الطلب مقيم بالمملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

أن يكون المتقدم من الأفراد المستحقين للدعم.

أن يكون المتقدم حامل لبطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

موعد صرف الدفعة 34

يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز بوضع الأوامر الملكية التي تحدد موعد الصرف، وجاء الموعد يوم الخميس العاشر من الشهر الحالي، ويستطيع المواطن معرفة قيمة الدعم من خلال الدخول إلى الحاسبة التقديرية، وعليه كتابة البيانات الموضحة ومن ثم الضغط على كلمة حساب قيمة الدعم.

وهناك خدمة المستفيدين التي ترد على تساؤلات واستفسارات المواطنين، إذ يدخل المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكنه الاستعلام عن قيمة الدعم وهل توجد زيادات أم لا، ويستعلم عن موعد إيداع المبلغ بحسابه بالبنك.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض

يقوم بعض المستحقين بتقديم طلبات الاعتراض بعد صرف المواطن، ويتم تقديم الطلبات في مواعيد محددة وعلى النحو التالي:

دخول المستحق إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن https://www.ca.gov.sa/.

الضغط على أيقونة تقديم طلبات الاعتراض.

الحرص على كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

كتابة سبب الاعتراض.

أخيراً الضغط على كلمة تقديم.