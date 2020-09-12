شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبتكر حلًا لإنقاذ الأطفال من السقوط في فتحات الصرف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام مواطن بإيجاد حل مبتكر لمشكلة فتحات الصرف الصحي، التي تعرض حياة الأطفال وكبار السن لخطر السقوط.

والابتكار عبارة عن " سلة اسطوانية " توضع على فتحات الصرف الصحي، أكدت عدة جهات حكومية أن الاختراع يقلل بالفعل فرص السقوط داخل لخزانات ويحقق السلامة.

وأوضح المواطن أنه رغم ذلك إلا أن الابتكار لم يتم تطبيقه ومر نحو 6 سنوات منذ تقديمه الابتكار لهذه الجهات دون أن تتم الاستفادة.