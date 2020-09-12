شكرا لمتابعة خبر عن " أبو عثمان " يرد على منتقدي المطيري: " اللي ينتقدوا ما نفعونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية الانتقادات التي طالت عبد الرحمن المطيري بسبب قيامه بتصوير تبرعه للمواطن أبو عثمان الذي يبيع الطعام على بسطة برفقة زوجته في جدة، علق أبو عثمان على الأمر بقوله: " اللي انتقدوا ما نفعونها خلهم ينتقدوا " .
وأشار أبو عثمان إلى إقبال الزبائن على بسطته، بعد تداول قصته عبر مواقع التواصل.
يذكر أن أبو عثمان كان يعمل مديرا تنفيذيا للموارد البشرية في إحدى الشركات ويتقاضى راتبا أساسيا يصل إلى 30 ألف ريال، ثم تبدل حاله من يسر الحال إلى الضيق، ما اضطره للقيام ببيع الطعام.
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