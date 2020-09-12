أخبار السعودية اليوم.. «الشورى» يستأنف جلساته عن بُعد الإثنين المقبل.. واستمرار الولاية المالية على القاصر سِنّا حتى عمر 18 عامًا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، ومنها: «الشورى» يستأنف جلساته عن بُعد الاثنين المقبل بمناقشة موضوعات عدة، والولاية المالية على القاصر سِنًّا تستمر حتى عمر 18 عامًا، واستعادة 500 ألف متر مربع من أراضي الدولة في بيش.

«الشورى» يستأنف جلساته عن بُعد الإثنين المقبل بمناقشة موضوعات عدة

يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع المقبل؛ حيث يناقش الإثنين المقبل (عن بُعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عددًا من الموضوعات أنهت دراستَها لجانُه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/1441هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.

«أم القرى»: الولاية المالية على القاصر سِنًّا تستمر حتى عمر 18 عامًا

نشرت جريدة «أم القرى»، قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء، بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية، تكون بمقتضاها الولاية المالية على القاصر سِنًّا حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

استعادة 500 ألف متر مربع من أراضي الدولة في بيش

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش، عددًا من التعديات تقع شرق المحافظة بقرية الخبطة في مركز مسلية بمساحة تقريبية تبلغ 500 ألف متر مربع من الأراضي المُعتدَى عليها.

«المياه الوطنية» تنال جائزة أفضل منظمة عامة لعام 2020

نالت شركة المياه الوطنية في إنجاز وطني، جائزة منظمة معلومات المياه العالمية (Global Water Intelligence) عن فئة أفضل منظمة عامة للعام 2020م، ومنحت الجائزة للشركة نظير تميزها بتطبيق برنامج توحيد أنظمة الفوترة وخدمات العملاء في مناطق المملكة كافة (منظومة حياة).

«سكني» يسلم الفلل الجاهزة في 23 مشروعًا خلال أغسطس الماضي

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث شمل التسليم خلال شهر أغسطس الماضي23 مشروعًا في 12 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

هل يحصل المستفيد على قرض أثناء كفالته لشخص آخر؟.. بنك التنمية الاجتماعية يجيب

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مدى إمكانية حصول مستفيد على قرض أثناء كفالته لشخص آخر.

القبض على مقيم تورط بجرائم سطو وسلب للمارة في الرياض

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ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم تورط في ارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة.

191 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد» في المدينة المنورة

قدَّم مركز تأكد في المدينة المنورة خدماته لـ191 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

الموافقة على توثيق العقود الإلكترونية لتأجير المركبات

نشرت جريدة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

«أم القرى» تنشر اللوائح والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، في عددها رقم 4848، نص اللوائح القواعد الجديدة المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.

شرطة القصيم تضبط شخصين انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا العمالة الوافدة

صرّح المتحدث الإعلاميّ لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الخامس من عمرهما، تورطا بعدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال؛ حيث ضبط بحوزتهما مبلغ (30000) ريالٍ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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