السعودية اليوم / استراليا توقع اتفاق مع ألمانيا لإنشاء سلسلة توريد للهيدروجين بين البلدين



كانبيرا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

وقعت استراليا اتفاق مع ألمانيا لإجراء دراسة جدوى للنظر في إمكانية إنشاء سلسلة توريد للهيدروجين بين البلدين.

وقال وزير التجارة والاستثمار الفيدرالي الاسترالي سايمون بيرمنغهام إن الشراكة مع ألمانيا مهمة للغاية لتطوير صناعة الهيدروجين الصاعدة في البلاد ومستقبل أستراليا كقوة في صادرات الطاقة النظيفة.

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