السعودية اليوم / الكوت ديفوار تسجل 54 اصابة جديدة بفيروس كورونا



أبيدجان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في الكوت ديفوار عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكوت ديفوار بلغ 18923 حالة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 119 شخصًا.

// انتهى //

03:55ت م

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أبيدجان 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في الكوت ديفوار عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكوت ديفوار بلغ 18923 حالة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 119 شخصًا.// انتهى //03:55ت م0184

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