في 8 غارات جوية.. كشف الأهداف التي دمرتها مقاتلات التحالف بصنعاء

في 8 غارات جوية.. كشفالأهداف التي دمرتها مقاتلات التحالف بصنعاء

السبت 12 سبتمبر 2020

شن طيران التحالف العربي، فجر السبت، سلسلة غارات جوية على أهداف تابعة لميليشيات الحوثي، في العاصمة صنعاء وسط اليمن.



وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن طيران التحالف نفذ نحو 8 غارات على مواقع ومنشآت الحوثيين شرق وشمال وجنوب العاصمة، بينها 6 غارات استهدفت مقر دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان شرقي العاصمة.

وأضاف أن طائرات التحالف تنفذ تحليقا مكثفا في سماء العاصمة صنعاء.

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وقال سكان ومتحدث باسم الجيش اليمني لرويترز، إن التحالف شن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على هدفين في العاصمة صنعاء.

وأضافوا أن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

وقال المتحدث وضاح الدبيش إن التحالف استهدف اجتماعا للقيادات الرفيعة‬⁩ بجماعة الحوثي في المعسكر.