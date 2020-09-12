عاجل.. طيران التحالف يقصف أهداف عسكرية حوثية بصنعاء محدثًا "انفجارات هائلة"

عاجل.. التحالف يقصف أهداف عسكرية حوثية بصنعاء محدثا انفجارات هائلة

السبت 12 سبتمبر 2020

قال متحدث باسم الجيش اليمني، صباح السبت، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، قصف أهدافا عسكرية في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الموالية لإيران.



وبحسب بوابة "إرم نيوز" الإماراتية، قالت مصادر محلية إن طيران التحالف العربي، استهدف بعدة غارات جوية، مواقع وثكنات عسكرية مختلفة، تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية، في أكثر من منطقة بصنعاء.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف العربي، هي معسكر فج عطان، وكذلك الدائرة العسكرية المتواجدة بمدينة سعوان، وغيرها من المواقع العسكرية، ومخازن أسلحة.

وأكد شهود عيان سماعهم دوي انفجارات هائلة إثر الغارات فضلا عن اندلاع النيران في المواقع المستهدفة.

وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2014، على العاصمة صنعاء، عقب تنفيذها انقلابا، على الحكومة اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي.