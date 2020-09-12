شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكوت ديفوار يلتقي سفير المملكة والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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