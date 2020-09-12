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نجاح أول عملية توسيع صمام ميترالي لمريض خمسيني في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى):

نجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء أول عملية لتوسيع الصمام الميترالي عن طريق البالون بالمنطقة ، لمريض خمسيني يعاني من ضيق شديد في الصمام.

وأوضحت صحة جازان أن هذا النوع من العمليات يشترط وجود خبرات علمية عالية، وإمكانيات طبية حديثة ولا تجرى إلا في مراكز القلب المتطورة، ما يُعد مؤشراً على تقدم مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة لتطوير الخدمات المقدمة بمنشآتها في جازان.

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