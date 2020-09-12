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الفلبين تشكر المملكة على افتتاحها أول ملحقية عمالية بالعالم في مانيلا

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خلال لقاء وزير العمل مع المطيري..

استقبل وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو بمكتبه في مقر وزارة العمل والتوظيف، الملحق العمالي محمد المطيري، الذي تم تعيينه مؤخرًا ضمن خطة المملكة العربية لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في مختلف الدول.

واستُعرِضت خلال اللقاء مهام الملحقية العمالية لدى الفلبين، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وعدد من المواضيع المشتركة.

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وأعرب سلفستر بيلو في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لافتتاحها الملحقية الأولى على مستوى المملكة في الفلبين، ما يدل على مدى تميز العلاقة بين البلدين.

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