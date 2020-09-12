خلال لقاء وزير العمل مع المطيري..
استقبل وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو بمكتبه في مقر وزارة العمل والتوظيف، الملحق العمالي محمد المطيري، الذي تم تعيينه مؤخرًا ضمن خطة المملكة العربية السعودية لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في مختلف الدول.
واستُعرِضت خلال اللقاء مهام الملحقية العمالية لدى الفلبين، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وعدد من المواضيع المشتركة.
وأعرب سلفستر بيلو في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لافتتاحها الملحقية الأولى على مستوى المملكة في الفلبين، ما يدل على مدى تميز العلاقة بين البلدين.
اقرأ أيضًا
كوشنر عن اتفاق البحرين وإسرائيل: ما تحقق بشأن السلام فاق التوقعات
البحرين: الاتفاق الإسرائيلي خطوة تاريخية لإحلال السلام بالمنطقة
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تشكر المملكة على افتتاحها أول ملحقية عمالية بالعالم في مانيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.