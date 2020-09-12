«البيئة» تحدد 6 خدمات لملاك الإبل المرقمة منها المشاركة في المهرجانات

عبر حسابها على «تويتر»
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، 6 خدمات رئيسية يمكن لمالكي الإبل المرقمة الاستفادة منها.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن مالك الإبل المرقمة يمكن الاستفادة من برنامج دعم صغار مربي الماشية، والتمكين من استقدام الرعاة، والمشاركة في مهرجانات الإبل، وخدمات أسواق الإبل، وإصدار التقارير الطبية، والخدمات البيطرية.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت في الأول من محرم الجاري، انتهاء مرحلة الترقيم المجاني التي أطلقتها قبل عام من الآن، مشيرة إلى ترقيم ما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف متن من الإبل في مختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ انطلاق عجلة المشروع حتى الوقت الحاضر.
وأكدت وزارة البيئة أن قرار الترقيم أصبح إلزاميًّا على المُلّاك، وتؤدي مخالفته إلى فرض غرامات مالية عن كل مَتْن غير مُرقَّم، إضافة إلى حرمان المالك من خدمات الرعاية البيطرية في المملكة.
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