السعودية اليوم / 50 قتيلا على الأقل بعد انهيار منجم ذهب في شرق الكونغو



كينشاسا 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

لقي خمسون شخصًا على الأقل حتفهم اليوم، عندما انهار منجم ذهب قرب مدينة كاميتوجا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .

أعلنت عن ذلك منظمة أهلية غير حكومية معنية بمتابعة قطاع التعدين في الكونغو الديمقراطية.

// انتهى //

02:18ت م

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