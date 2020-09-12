هذا ماتسبب به تصعيد الحوثيين الأخير في مأرب

السبت 12 سبتمبر 2020

كشف تقرير حكومي، صادر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عن نزوح نحو 3 آلاف أسرة، جراء القتال ضد الحوثيين، في عدة جبهات شمالي البلاد.



وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه تم "رصد نزوح 2.945 أسرة من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب، جراء المواجهات بتلك المناطق والقصف العشوائي التي تشنه المليشيات الحوثية عليها".

وأشار التقرير، إلى "رصد نزوح 2.945 أسرة من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب، جراء المواجهات بتلك المناطق والقصف العشوائي التي تشنه المليشيات الحوثية عليها".

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وأضاف أن "النازحين توزعوا على الضواحي الشمالية والجنوبية لمركز مأرب، ومديريات مدغل والوادي ورحبة وصرواح ورغوان بالمحافظة".

وأردف: "التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مأرب تزداد يوما بعد يوم بسبب التدفق المستمر للنازحين".

ودعا التقرير، المنظمات الإنسانية الدولية والشركاء العاملين في المحافظة، إلى مضاعفة جهودهم والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازحين.

ومنذ أشهر، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في عدة جبهات أهمها مأرب، والجوف، والبيضاء، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.