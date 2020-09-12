شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إستراتيجية للجنة «أحياء كورنيش الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء كورنيش الدمام عبدالحميد المقرن، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجنة في حلتها الجديدة، وفق إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وضم التشكيل كفاءات وخبرات وطنية متميزة.

خطة إستراتيجية

واستلهامًا من رؤية المملكة 2030، رأت اللجنة وضع خطة إستراتيجية تواكب المتغيرات، فكان لها ذلك عبر ورش عمل عدة عقدت عن بعد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

احترافية عالية

وأشرف على إعداد الخطة الإستراتيجية، وورش العمل باحترافية عالية عضو مجلس الإدارة د. يوسف العريفي، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ومديري مراكز الأحياء التابعة.

نقلة نوعية

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وأوضح المقرن أنه بعد تحديد «منهجية العمل وفق الأسلوب العلمي لوضع الخطط الإستراتيجية»، تبلورت الرؤية والرسالة والقيم، وبالتالي تحديد الأهداف الإستراتيجية المنشودة والأهداف التفصيلية للجنة، والتي سيتم العمل على تحقيقها في الفترة القادمة، لتحقيق نقلة نوعية متميزة للعمل الاجتماعي بالقطاع الثالث بمراكز الأحياء بالمنطقة، وعلى مستوى الوطن.

شراكة قوية

وأضاف: نأمل أن تؤدي هذه الخطة الإستراتيجية الجديدة والطموحة دورها المنشود في النهضة بعمل لجنة التنمية الاجتماعية في أحياء كورنيش الدمام، بما يخدم ساكني هذه الأحياء، ويرفع وعيهم بالقضايا الاجتماعية، وينمي قدراتهم، ويزيد لحمتهم الاجتماعية، في ظل شراكة اجتماعية قوية.

وأكد المقرن أن اللجنة هى مؤسسة أهلية تطوعية، تستهدف أنشطة تنمية اجتماعية في نطاق جغرافي وتحت إشراف حكومي.

ريادة وإبداع

وبين أن رؤية اللجنة تشمل الريادة والإبداع في العمل الاجتماعي على مستوى المملكة، ورسالتها تنمية جميع فئات المجتمع، عبر برامج اجتماعية نوعية، وفق أفضل الأساليب والممارسات، مراعين قيم المجتمع الأصيلة، وأهدافها الاستراتيجية وإنشاء مركز اجتماعي بمواصفات عالية لخدمة أحياء كورنيش الدمام، وتنمية الموارد المالية للجنة وتحقيق الاستدامة المالية، وإدارة العمل في اللجنة بجودة عالية وشراكة مجتمعية، وتقديم برامج اجتماعية نوعية ترفع وعي المجتمع وتقوي مهاراته ولحمته وتبرز كفاءاته.