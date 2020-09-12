شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم بالمرافعات الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس الوزراء تعديل نظام المرافعات الشرعية، بحيث يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

متابعة الإجراءات

وشمل القرار تعديل المادة «الحادية عشرة» من النظام، بأن يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. كما يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

إذن كتابي

وأكد القرار أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية. ويكون التبليـغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها.

معلومات التبليغ

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وأضاف إنه يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها. والاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. والاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. واسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. واسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. وتوقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفي بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية بذكر الاسم والمقر.

وسائل متعددة

وأشار القرار إلى أن التبليغ الإلكتروني يكون بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. ويجب أن يشتمل التبليغ على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفي بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها. ولفت القرار إلى أنه يحق للمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.

كتاب مسجل

وأجاز تعديل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في النظام. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.