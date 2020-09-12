شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة قطعة فنية من متحف هولندي والان نبدء بالتفاصيل
كان النشطاء الناطقون بالفرنسية الذين يعتقد أنهم من الكونغو، قد نشروا مقطعا مصورا على موقع «يوتيوب» أول أمس، يظهرون فيه مع التمثال في فضاء المتحف الأفريقي في مدينة بيرخ إن دال، قبل أن تصل الشرطة للقبض عليهم.
وأوضح النشطاء في المقطع المصور أن المتحف يحوي نحو نصف مليون قطعة كانت قد سرقت من أفريقيا إبان العهد الاستعماري. وقال أحد النشطاء في المقطع المصور: «نحن نعيد كل شيء إلى الديار. هذا تراثنا الثقافي».
وأقر مدير المتحف الأفريقي ستيجن شونديرورد، عبر الإذاعة الهولندية بأن المتحف يمتلك بالفعل أعمالا فنية منهوبة، مضيفا «إننا قلنا بالفعل إننا نؤيد إعادة الأعمال الفنية المسروقة».
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