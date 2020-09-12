شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء العناية المركزة أقل عرضة للإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت دراسة بريطانية أن الأطباء العاملين في العناية المركزة، بالرغم من تعاملهم مع الحالات الأكثر خطورة، أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من زملائهم في الأقسام الأخرى.

وقال أستاذ علم الأوبئة في جامعة برمنغهام أليكس ريشتر، الذي أشرف على الأبحاث: «كنا نحسب أن العاملين في أقسام العناية المركزة يواجهون خطرا أعلى... لكنهم يحظون بحماية جيدة نسبة إلى الآخرين».

شملت الدراسة أكثر من 500 فرد من الطواقم الطبية في مستشفيات برمنغهام. وأجري للمشاركين فحص مصلي «للأجسام المضادة» لمعرفة إن كانوا قد أصيبوا بالعدوى سابقا. وتبيّن أن 24 % من المشاركين لديهم أجسام مضادة تدل على إصابة سابقة بالفيروس، لكن النسبة كانت تختلف باختلاف الطواقم الطبية، فهي كانت الأدنى عند أطباء العناية المركزة 15 %، في مقابل 30 % للعاملين في خدمات الطبّ العام، و34.5 % لعمال الصيانة.