شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألفا يدرسون «الإنجليزية» بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

يدرس أكثر من 11.486 طالبًا وطالبة برامج اللغة الإنجليزية المكثفة والتخصصية وفق منظومة متكاملة بمعهد اللغة الإنجليزية بجامعة جازان، يقدمها 296 عضو هيئة تدريس.

وأوضح عميد المعهد د. عبدالله الزغيبي أن خارطة عمل المعهد توسعت خلال العامين الماضيين من حيث التجديد والابتكار والخروج من التعليم التقليدي إلى عالم التدريس الإلكتروني والتفاعلي، إلى جانب تنفيذ البرامج التأسيسية النوعية بالاشتراك مع كليات الجامعة في تعليم اللغة الإنجليزية كمتطلبات جامعية وبرامج دراسات عليا، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، منوهًا بكوادر المعهد الوطنية التي تتولى عمليات الإدارة والتعليم والإشراف.

وأضاف إن المعهد يمثل أحد أهم المعاهد المتخصصة على مستوى المنطقة الجنوبية لتقديم خدمة متميزة ذات ممارسات ومعايير عالمية وأكاديمية في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لجميع الفئات المستهدفة لجميع كليات الجامعة والمجتمع.