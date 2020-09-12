شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألفا يدرسون «الإنجليزية» بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد المعهد د. عبدالله الزغيبي أن خارطة عمل المعهد توسعت خلال العامين الماضيين من حيث التجديد والابتكار والخروج من التعليم التقليدي إلى عالم التدريس الإلكتروني والتفاعلي، إلى جانب تنفيذ البرامج التأسيسية النوعية بالاشتراك مع كليات الجامعة في تعليم اللغة الإنجليزية كمتطلبات جامعية وبرامج دراسات عليا، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، منوهًا بكوادر المعهد الوطنية التي تتولى عمليات الإدارة والتعليم والإشراف.
وأضاف إن المعهد يمثل أحد أهم المعاهد المتخصصة على مستوى المنطقة الجنوبية لتقديم خدمة متميزة ذات ممارسات ومعايير عالمية وأكاديمية في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لجميع الفئات المستهدفة لجميع كليات الجامعة والمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 ألفا يدرسون «الإنجليزية» بجامعة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.