شكرا لقرائتكم خبر عن 191 ألف مستفيد من «تأكد» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 191 ألف شخص من خدمات مركز تأكد في المدينة المنورة، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وأبانت صحة المدينة أن المركز يضم 12 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسيين و6 مسارات فرعية ويقوم على تشغيلها طاقم طبي وإداري، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 4000 عينة يوميًا.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز «تأكد» التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا كوفيد - 19.

وخصّصت «الصحة» الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ولفتت إلى أن مراكز «تأكد» تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، مشيرة إلى أن الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.