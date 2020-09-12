شكرا لقرائتكم خبر عن متعافو كورونا يتجاوزون الـ«300» ألف بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 687 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 324407 حالات، من بينها 19261 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 1368 حالة حرجة، إضافة لتسجيل 935 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 300933 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة الجديدة منها 45% إناث، 55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 4213 حالة، بإضافة 24 حالة وفاة جديدة، «لافتةً إلى إجراء 55584 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏