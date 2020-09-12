شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مليون م2 «تعديات» بأبيار الماشي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أمانة المنطقة أنه تم تجهيز المخطط تمهيدًا لبيعه على المواطنين بدون صكوك شرعية، وبدون أخذ تراخيص لبيع المخطط من الجهات المختصة، وعليه باشرت الفرق الرقابية والجهات الأمنية الموقع، وتمت إزالة التعديات المقامة بطريقة عشوائية في الموقع.
وأهابت أمانة المدينة المنورة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم من خلالها تسويق وبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية، والذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية.
وشددت الأمانة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين ودعت المواطنين لوقف عمليات شراء وتداول قطع أراضٍ غير نظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها قبل التحقق من ملكية الأرض ومستنداتها النظامية.
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