اخبار السعوديه

توزيع تمور على مخيمات نازحي عدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع تمور على مخيمات نازحي عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، كميات من التمور على النازحين في محافظة عدن. وجرى التوزيع بمخيم النازحين في المعهد السعودي بمديرية دار سعد، بالإضافة إلى مخيم للنازحين في منطقة البساتين بمحافظة عدن.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في عدد من المحافظات اليمنية بالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع تمور على
مخيمات نازحي عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا