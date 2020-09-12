شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع تمور على مخيمات نازحي عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، كميات من التمور على النازحين في محافظة عدن. وجرى التوزيع بمخيم النازحين في المعهد السعودي بمديرية دار سعد، بالإضافة إلى مخيم للنازحين في منطقة البساتين بمحافظة عدن.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في عدد من المحافظات اليمنية بالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.