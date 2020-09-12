شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد حرصها على تعزيز ثقافة الحوار والتعددية والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة د. خالد منزلاوي، حرص المملكة وسعيها لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار والتعددية. وقدّم «منزلاوي»، خلال كلمة المملكة، مساء أمس الأول، أمام المنتدى رفيع المستوى حول ثقافة السلام الذي دعا إليه رئيس الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة د. تيجاني باندي، شكره للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المنتدى الذي يسعى لأن يكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول السبل الممكنة لتعزيز ثقافة السلام، والسعي للتعافي من الوباء العالمي «كوفيد-19» والتصدي له ومحاولة معالجة القضايا الملحّة الأخرى التي تؤثر على حياة العديد من الناس في جميع أنحاء العالم. وأفاد بأن الوضع الخاص بفيروس «كورونا»، يؤكد الحاجة الملحّة للاستفادة من ثقافة السلام كوسيلة لسد الانقسامات عبر المجتمعات وداخلها، فضلًا عن ضمان التعايش السلمي كأساس للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي والشراكات المتعددة الأطراف ضروريان لمواجهة الوباء والتهديدات العالمية الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تؤكد حرصها على تعزيز ثقافة الحوار والتعددية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.