شكرا لقرائتكم خبر عن 8777 مستفيدا من العيادات الطبية التغذوية بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع قسم الرعاية التكاملية 1893 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 328 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 37 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 234 فردا، وعيادة الولادة 21 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1056 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 563 فردًا.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3458 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2949 مريضا، واستقبل قسم التنويم 11 مستفيدا، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 20 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1153 شخصا.
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