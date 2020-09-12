شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الغسيل الكلوي يخفف معاناة 708 مرضى في الغيضة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 65 % والإناث 35 %، بينما بلغت نسبة المقيمين 89 % والنازحين 7 %. كما صرفت أدوية مجانية من عيادة أمراض الكلى بلغ عددها 971 وصفة، وأجري 364 تحليلا مخبريًا. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.
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