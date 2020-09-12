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مركز الغسيل الكلوي يخفف معاناة 708 مرضى في الغيضة

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استقبل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال شهر أغسطس الماضي 46 مريضًا حصلوا على 333 جلسة غسيل كلوي، و11 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة.

وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 65 % والإناث 35 %، بينما بلغت نسبة المقيمين 89 % والنازحين 7 %. كما صرفت أدوية مجانية من عيادة أمراض الكلى بلغ عددها 971 وصفة، وأجري 364 تحليلا مخبريًا. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمرضى والمصابين في اليمن.

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