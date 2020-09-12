شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة التعايش» بديوانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار.. غدا والان نبدء بالتفاصيل
ويستضيف اللقاء الذي تديره مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة والأستاذ المساعد بجامعة الباحة د. خلود الشهري، كلًا من رئيس مجلس شباب منطقة الباحة ومشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة حازم آل ظهران، وأستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بالجامعة الشاعر د. عبدالواحد الزهراني.
ويتناول اللقاء أهمية التعايش بين كافة مكونات وأطياف المجتمع وتقبّلهم لبعضهم البعض، وأيضًا أهم القيم الداعمة للتعايش، وكيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع وسبل وآليات تحويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق التلاحم الوطني. وتأتي إقامة هذه الديوانية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة الباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر «ثقافة التعايش» بديوانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.