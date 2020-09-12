شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة التعايش» بديوانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الباحة، في الـ8:30 من مساء غد الأحد، ديوانية حوار عن بُعد بعنوان: «أهمية ثقافة التعايش وانعكاساتها على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي».

ويستضيف اللقاء الذي تديره مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة والأستاذ المساعد بجامعة الباحة د. خلود الشهري، كلًا من رئيس مجلس شباب منطقة الباحة ومشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة حازم آل ظهران، وأستاذ الإدارة والتخطيط المشارك بالجامعة الشاعر د. عبدالواحد الزهراني.

ويتناول اللقاء أهمية التعايش بين كافة مكونات وأطياف المجتمع وتقبّلهم لبعضهم البعض، وأيضًا أهم القيم الداعمة للتعايش، وكيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع وسبل وآليات تحويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق التلاحم الوطني. وتأتي إقامة هذه الديوانية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة الباحة.