شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحفز مبدعي المملكة لتجميل جداريات الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تجميل الأنفاق برسم جداريات من الفن الجرافيتي الذي يحمل عبارات من النشيد الوطني، وذلك في نفق تقاطع طريقي الأمير محمد بن سلمان والملك خالد شمال العاصمة. وشهدت الجداريات مشاركة فنانين سعوديين جسّدوا الهوية السعودية والقيم الوطنية بإبداعاتهم الفنية، تماشيًا مع حرص الأمانة على الاستفادة من المبدعين من منطلق دعم الكفاءات الوطنية، وتأكيد دورهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة. ويُعد رسم جداريات الأنفاق إحدى مبادرات أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري في العاصمة، وتعزيز البُعد الجمالي للطرق، ويأتي متزامنًا مع الاستعدادات النوعية لاستضافة الرياض قمة مجموعة العشرين، من خلال توظيف مختلف الفنون الإبداعية؛ لإبراز ما لدى العاصمة من إرث حضاري وعمق تاريخي وثقافي يؤكد مكانة المملكة على المستوى العالمي، ويظهر حجم الازدهار والنماء الذي تشهده مدينة الرياض.

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