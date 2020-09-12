شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90 % بمشروع حدائق وممرات مشاة «الضاحية» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بلدية محافظة الجبيل عن قرب موعد افتتاح مشروع حدائق وممرات مشاة وساحات ضاحية الملك فهد، وذلك امتدادًا لجهود البلدية في إنشاء واعتماد مشاريع تنموية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في أنسنة المدن السعودية ، وفقًا لأهداف رؤية 2030.

وأعلن وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان، جاهزية مشروع حديقة وساحات ضاحية الملك فهد بالمحافظة بنسبة 90%، وقرب موعد الافتتاح، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد ضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن، الهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني في العمل البلدي، وذلك بتهيئة المدن وتوظيفها؛ لجعلها بيئة صحية ومريحة وصديقة للإنسان، أكثر من مجرد مكان يقيم فيه بحيث يكون البعد الإنساني للمدن موازيا للتمدد العمراني ومشروعات تنمية المدن.

وأوضح أن مشروع حدائق وممرات مشاة وساحات ضاحية الملك فهد عبارة عن إنشاء حديقة بمساحة إجمالية تبلغ 32000 م2 متكاملة، في مخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل والذى تبلغ مساحته 10000000م2.

وأضاف: يتضمن المشروع إنشاء ساحات للعوائل وملاعب للشباب والأطفال وحدائق ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى شبكة من ممرات المشاة، ومناطق ألعاب للأطفال، ومواقف لسيارات الزائرين، وأعمدة ديكورية لإنارة كامل الحديقة وكراسي خرسانية، ويحيط الحديقة من الخارج سور من الحديد المشغول يبلغ ارتفاعه 120 سم، وبه أماكن بوابات محددة على كامل الحديقة.

وأكد أن المشروع يُعد أحد مشاريع بلدية الجبيل الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرات أنسنة المدن التي تنص على تحقيق مبادئ الوصولية الشاملة، مع زيادة التغطية المتوازنة من الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية وفق الاحتياج الفعلي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وكذلك تحسين المشهد الحضري بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.