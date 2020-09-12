شكرا لقرائتكم خبر عن 779 جولة كشفت 48 مخالفة.. وتعقيم ألف موقع والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 48 مخالفة، أمس الأول، في 779 جولة رقابية صحية، و4 جولات مشتركة نفذتها الأمانة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تسجيل 39 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، و9 مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية.

ورفعت الفرق الميدانية 7538 طنًا من النفايات، وأزالت 3728 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 480 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و9407 من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتسعى الأمانة، ومنذ بدء الجائحة، إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع، وكثّفت بدورها كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة، حتى بلغت 153.261 لترًا، لغسل وتعقيم وتطهير 1003 مواقع.

وتقدم الأمانة الخدمات للمستفيدين واستقبال بلاغاتهم الواردة من خلال مركز «940»، ومعالجتها وفق خطة وضعتها؛ لتحقيق هدفها العام من إنجازاتها اليومية من أجل وطن آمن وحضاري.