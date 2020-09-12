779 جولة كشفت 48 مخالفة.. وتعقيم ألف موقع

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ورفعت الفرق الميدانية 7538 طنًا من النفايات، وأزالت 3728 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 480 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و9407 من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتسعى الأمانة، ومنذ بدء الجائحة، إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع، وكثّفت بدورها كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة، حتى بلغت 153.261 لترًا، لغسل وتعقيم وتطهير 1003 مواقع.
وتقدم الأمانة الخدمات للمستفيدين واستقبال بلاغاتهم الواردة من خلال مركز «940»، ومعالجتها وفق خطة وضعتها؛ لتحقيق هدفها العام من إنجازاتها اليومية من أجل وطن آمن وحضاري.
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