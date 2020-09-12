شكرا لقرائتكم خبر عن «السجلات التجارية».. عائق أمام أجهزة الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من المزارعين بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام لـ«اليوم»، معاناتهم في توفير أجهزة الدفع الإلكتروني؛ لعدم امتلاكهم سجلات تجارية على بسطاتهم، وذلك في أعقاب صدور قرار وزارة التجارة، بإلزام جميع منشآت البيع بالتجزئة بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني.

وبين المزارع «علي حميدي»، أنهم لا يستطيعون توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، لأن من اشتراطات البنوك لامتلاك الأجهزة، توفر سجل تجاري، موضحًا أنهم لا يملكون سجلات تجارية على البسطات، وأنه في حال توفر السجل، سيوفرون الأجهزة على الفور.

وأوضح أحد البائعين في السوق «مجاهد أبو عبدالله»، أن أغلب المزارعين في السوق لا يملكون العلم الكافي الذين يمكنهم من معرفة استخدام هذه الأجهزة، مضيفًا أنه عند ذهابهم لأسواق الجملة، لا يجدون هناك استخداما لأجهزة الدفع الإلكتروني.

وأكد المزارع «عيد أحمد»، أنهم لا يملكون سجلًا تجاريًا، يمكنهم من توفير هذه الأجهزة، مبينًا أن بينهم وبين البلدية عقودا فقط لامتلاك البسطات، وأن أمر توفير الأجهزة متعلق بالبلدية.

وأوضح أنهم في أغلب الأحيان يواجهون معاناة مع الزبائن لعدم وجود المبلغ نقدًا مع العميل وعدم وجود جهاز صراف آلي داخل السوق، ما يجعلهم يضطرون إلى ترك الزبون يذهب ويدفع المبلغ عند عودته في وقت آخر، مضيفًا إنهم يسيرون على النظام المفروض من قبل البلدية، وفي حال امتلاكهم سجلا تجاريا سيقومون بتوفير هذه الأجهزة.