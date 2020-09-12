شكرا لقرائتكم خبر عن 170 موقعا للباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

طرحت بلدية محافظة القطيف، 170 موقعًا مخصصًا للباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة، داعيةً الراغبين في حجز المواقع، للدخول عبر بوابة الاستثمار البلدي، أو من خلال تطبيق «فرص». كانت بلدية محافظة القطيف، قد انتهت، في شهر أغسطس الماضي، من دراسة لتنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة والعربات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والسيطرة عليه. يأتي ذلك حرصًا على حماية صحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

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