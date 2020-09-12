شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4 آلاف طن «أنقاض ونفايات» من سيهات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية سيهات، التابعة لبلدية محافظة القطيف، نحو 4134 طنًا من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر، من سيهات، والنابية، خلال الأسبوع الماضي. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، إن البلدية، والبلديات التابعة لها، تبذل كل جهودها وإمكانياتها، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية. وأشار م.الحسيني إلى أن أعمال النظافة في المحافظة تشمل النظافة العامة، وتفريغ حاويات النفايات، والتقاط وتجميع النفايات، والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق، بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث، والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات والواجهات البحرية، ونظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة، ومكافحة الحيوانات الضالة والقوارض والحشرات ومعالجة التجمعات المائية. من جهته، قال رئيس بلدية سيهات م.عبدالمحسن الغريافي، إن أعمال النظافة التي نفذتها البلدية خلال الأسبوع الماضي، شملت رفع 4134 طنًا من النفايات المنزلية والأنقاض مجهولة المصدر والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى وضع 5 حاويات جديدة، وغسل 455 برميلا وحاوية، وصيانة عدد 16 حاوية، ومسح 20 ساحة.

ونوه بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات؛ لمنع جميع السلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة، وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة عن الخدمات والمخالفات البلدية من خلال مركز «940»، وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.