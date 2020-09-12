قائمة حصص عين “بوابة التعليم الوطنية الإلكترونية” للمرحلة الابتدائية بالمملكة

تقدم عين دروس “بوابة التعليم الوطنية” ـ الحصص الافتراضية في صفحة موقعها الرسمي على الانترنت، حيث يشعر معها الطالب بأنه ذهب إلى المدرسة ويمكنه التفاعل مع المعلم ومع الطلاب زملائه بداخل الفصل الافتراضي، حيث نعيش الآن عصر التكنولوجيا، وعصر العالم الافتراضي، من منا لا يمسك بيده الفون الذكي أو التابلت أو اللاب خاصته، المهم أي جهاز إلكتروني، يوصله مع العالم الخارجي في تواصل مستمر على مدار الساعة، بل على مدار الثانية، فكل ثانية هناك رسائل وشات وبوستات وتغريدات، على المواقع على اختلافها.

قائمة عين للمرحلة الابتدائية

تردد قناة عين لمتابعة الدروس والحصص بفصول افتراضية

نشرنا قبل سابق تردد قناة تعليمية، ووضحنا كيف يتم ضبط التردد على جهاز الريسيفر الخاص بالطالب وبولي أمره، والآن نستزيد في النشر وننشر للمرة الثانية والثالثة التردد الحالي، بالقائمة التالية على عرب سات ونايل سات:

الرتدد على عرب سات

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تردد = 12437 معامل ترميز = 27500 جودة القناة هي SD

التردد على القمر الصناعي المصري: نايل سات

تردد = 11564 معامل ترميز = 27500 جودة مشاهدة هي SD

من خلال ضبط هذا التردد، يمكنك متابعة تحصيل دروسك أول بأول، ومن أجل ألا يفوتك أية درس لم تشاهده على القناة هناك إعادات كثيرة سوف نوضح مواعيدها في مقال لاحق، لكن الآن نساعد الطلاب في التعرف على روابط الصفحة الرسمية للقناة، ومن ثم متابعة الدروس التي تفوتك على الشاشة، على الانترنت.

قائمة لينكات الدروس على بوابة التعليم الوطنية عين دروس المعروضة للتعلم عن بُعد بالمملكة

تساعدك البوابة التعليمية الوطنية في المملكة العربية السعودية، على تحصيل تام وفعّال لكل مراحل التعليم ولكل المناهج الدراسية، للعام الجديد الباديء منذ مدة قصيرة، عام 1442هـ ـ 2021م، وسيستمر عن بُعد إلى نحو السبعة أسابيع، حتى يتم التأكد من تقبل الطلاب لهذه النوعية من التعليم، وعليه سيتم تفعيل العمل بهذه الطريقة لنهاية العام الدراسي، أو إلغاؤه إذا تتطلب الأمر.

يحكمنا تعليميًا حاليًا مستوى انتشار العدوى لمرض كوفيد ـ 19، بحيث أن انتظار الموجة الثانية يعطل الكثير من النشاطات التي من شأنها أنها طويلة المدى، فالبدء الآن في أي مجال ممتد يمكن أن يفشل إذا احتدت الموجة الثانية وتوقف العمل، لذا فالأسلم هو انتظار ما تؤول إليه الأمور فيما بعد.