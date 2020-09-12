، كورونا عربياً.. المغرب تسجّل 2430 ولبنان 546 إصابة جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في الرباط إلى 82197

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 82197.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1524، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 64194 حالة.

على جانب آخر سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 22983 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس ارتفع إلى 229 حالة بعد تسجيل عشر حالات وفاة للمرة الأولى، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 7606 حالات.فيروس كورونا الجديد