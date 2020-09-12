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أنهى القائمون على كرة الطائرة بنادي الوحدة بمكة المكرمة، الترتيبات الأخيرة والمتمثلة في وضع صور للجمهور تحاكي حضورهم بالمدرجات في المباراة التي ستجمع الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة النادي بالعاصمة المقدسة.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الملاعب السعودية سواءً كانت كرة القدم أو الطائرة أو نحوهما، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب معلومات " الخليج 365 " فإن القائمين على صالة نادي الوحدة لكرة الطائرة قد أكملوا الترتيبات ووضعوا 100 صورة في المدرجات لمؤازرة الفريق؛ في المباراة التي تجمعه مع الأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم السبت.
وجاءت هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للجمهور لعدم تمكنه من الحضور بسبب جائحة كورونا.
فيروس كورونا الجديد الوحدة
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 01:31 AM
لدعم الفرسان أمام الأهلي وخطف كأس الاتحادفي عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم
أنهى القائمون على كرة الطائرة بنادي الوحدة بمكة المكرمة، الترتيبات الأخيرة والمتمثلة في وضع صور للجمهور تحاكي حضورهم بالمدرجات في المباراة التي ستجمع الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة النادي بالعاصمة المقدسة.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الملاعب السعودية سواءً كانت كرة القدم أو الطائرة أو نحوهما، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب معلومات " الخليج 365 " فإن القائمين على صالة نادي الوحدة لكرة الطائرة قد أكملوا الترتيبات ووضعوا 100 صورة في المدرجات لمؤازرة الفريق؛ في المباراة التي تجمعه مع الأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم السبت.
وجاءت هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للجمهور لعدم تمكنه من الحضور بسبب جائحة كورونا.
، في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم ،
المصدر : الخليج 365
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