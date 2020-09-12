بالفيديو.. مضاربة بالعصى بين وافدين باكستانيين في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): وثق مقطع فيديو نشوب مضاربة عنيفة بين عدد من الوافدين الباكستانيين في أحد شوارع جدة . وثق مقطع فيديو نشوب مضاربة عنيفة بين عدد من الوافدين الباكستانيين في أحد شوارع جدة . وأظهر المقطع اعتداء الوافدين بعضهم على الآخر بالضرب بالعصي، في منطقة باب شريف. وظهر بعض المتشاجرين والدماء تسيل على ملابسهم، وسط ذهول المارة.

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