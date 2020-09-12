شاهد.. الملك عبدالعزيز في المتحف المصري

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز "رحمه الله " وهو يستمع إلى شرح عن مكونات المتحف المصري أثناء زيارته التاريخية لجمهورية مصر العربية. أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز "رحمه الله " وهو يستمع إلى شرح عن مكونات المتحف المصري أثناء زيارته التاريخية لجمهورية مصر العربية. ورافق الملك عبدالعزيز في الزيارة، الملك فهد والملك عبدالله "رحمهما الله"، والأمراء محمد بن عبدالعزيز، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبندر بن عبدالعزيز، ومشعل بن عبدالعزيز، وعبدالله ابن عبدالرحمن آل سعود.

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