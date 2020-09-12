السعودية اليوم / مالي تسجّل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 23 محرم 1442هـ الموافق 11سبتمبر 2020 م واس

سجّلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في مالي بلغ 2881 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند127 حالة وفاة.

// انتهى //

00:42ت م

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باماكو 23 محرم 1442هـ الموافق 11سبتمبر 2020 م واسسجّلت مالي خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في مالي بلغ 2881 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند127 حالة وفاة.// انتهى //00:42ت م0165

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