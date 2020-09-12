السعودية اليوم / تزايد أعداد المتضررين في السودان ووكالات الأمم المتحدة تواصل جهود الاستجابة والإغاثة الإنسانية



الأمم المتحدة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للمتضررين من الفيضانات في السودان هي المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي.

وشدّد المكتب الأممي على ضرورة الاستعداد للاستجابة للحالة الصحية الناجمة عن الفيضانات والأمراض المنقولة.

وقدّم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريراً أعدّته فرقة العمل المعنية بالفيضانات في السودان بإسهام من القطاعات الإنسانية، بما فيها مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة.

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات على عدد متزايد من الناس والتسبّب بمزيد من الدمار في جميع أنحاء السودان، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم.

وأوضح أنّ أكثر من 557 ألف شخص تأثروا في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تدمير أو إتلاف أكثر من 111 ألف منزل.

كما أسفرت الفيضانات عن تدمير 1700 هكتار من الأراضي الزراعية، و 179 مرفقاً عامًّا (مدارس ومراكز صحية ومكاتب حكومية)، و 359 متجراً ومستودعاً، ونفوق 5500 رأس من الماشية.

وأفاد تقرير فرقة العمل المعنية بالفيضانات في السودان بوصول طائرة أخرى محملة بمواد الإغاثة إلى الخرطوم قادمة من الإمارات، فيما يتلقى أكثر من 170 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات والنازحين إمدادات غير غذائية في دارفور.

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