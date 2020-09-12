السعودية اليوم / تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيجيريا



أبوجا 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

سجّت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا بلغ 56026 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1080 حالة وفاة.

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00:24ت م

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أبوجا 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجّت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس وفيات.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا بلغ 56026 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1080 حالة وفاة.// انتهى //00:24ت م0162

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