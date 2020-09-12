السعودية | السعودية تمتلك 24.2 % من احتياطي الذهب العربي بـ323.1 طن .. وتحتل المرتبة الـ 16 عالميا

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تستحوذ السعودية على 24.2 في المائة بما يعادل نحو 323.1 طن من احتياطيات الدول العربية من الذهب البالغة نحو 1337.2 طن بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن احتياطيات السعودية من الذهب تشكل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 0.92 في المائة من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.05 ألف طن من الذهب، فيما تُشكل احتياطيات العرب نحو 3.8 في المائة من الاحتياطي العالمي.

وبحسب الرصد، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 16 بين الدول عالميا، والأولى عربيا من حيث احتياطياتها من الذهب بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبشكل عام تعد السعودية الـ 18 بين كبار ملاك الذهب عالميا، حيث تضم القائمة قبلها مؤسستين وليست دولا وهما صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.

وعن الترتيب عربيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين 18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهب فيما الدول الأربع الأخرى ليسوا ضمن البيانات.