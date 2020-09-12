، "مرور الطائف" يقبض على قائد سيارة أعاق سير مركبة أخرى بأحد الطرق الرئيسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوبًا مع بلاغ مواطن وثَّق واقعة تعمُّده الانحراف عليه حتى لا يتجاوزه

تمكَّن مرور الطائف أمس الجمعة من إلقاء القبض على قائد مركبة؛ قام بإعاقة سير مركبة أخرى على أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، تجاوب المرور مع شكوى وبلاغ مواطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن وثَّق إعاقة مركبة أخرى له أثناء سيره في أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة؛ إذ تعمد الوقوف والانحراف عليه حتى لا يتجاوزه.

وذكر المرور عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه تم القبض على قائد المركبة من قِبل مرور محافظة الطائف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.مرور الطائف