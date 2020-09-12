، رئيس الهلال " بن نافل ": أنهل من جامعة " الوالد " الوليد بن طلال.. و" كبير آسيا " يدخلك التاريخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - برحيل "الشلهوب" ودعنا آخر قائد ذهبي.. و"المفرج" عاشق للكيان

تصوير - يزيد ناصر: قدم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، الشكر والتقدير لأعضاء شرف النادي الذهبيين، على ما قدموا من دعم مالي ومعنوي للنادي، وخاصة للفريق الكروي الأول والذي حقق إنجازات غير مسبوقة هذا الموسم 2020، حيث ظفر بكأس دوري أبطال آسيا، وحل رابعاً في بطولة كأس العالم للأندية، وأخيراً حقق اللقب الأغلى في مسيرته هذا الموسم، وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الاستثنائي".

جاء ذلك في أول ظهور تلفزيوني للرئيس التاريخي في مسيرة الهلال مع قناة روتانا خليجية، وتحديداً مع الزميل تركي العجمة في برنامج "كورة".

"الخليج 365" رصدت أبرز المشاهدات من حديث رئيس الهلال "بن نافل".

دعم الأمير (الوالد)

وصف رئيس الهلال فهد بن نافل، العمل داخل أروقة النادي بالصامت، بمعنى أن العمل هو المتحدث كإنجاز ( على حد قوله ) بعيداً عن الظهور الإعلامي الغير مبرر، وأحياناً ظهور بدون مناسبة.

وقال: نحن محظوظون في نادي الهلال بعضو شرف مميز وهو الأمير ( الوالد ) الوليد بن طلال - حفظه الله -، صاحب الدعم اللامحدود المعنوي والمادي، إلى جانب بقية الأعضاء الذهبيين.

والحقيقة أن الأمير الوليد بن طلال، بالنسبة لي، هو الجامعة التي لازلت أتعلم منها يوماً بعد يوم، أطال الله في عمره.

كما لا أخفي مدى الاستفادة أثناء قربي من إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد ( آنذاك ).

وبشكل عام من ينتمي للكيان العظيم ( الهلال ) فهو جزء من التاريخ، لأن الهلال وحده من يدخلك التاريخ من أوسع الأبواب، لم لا.. وهو كبير آسيا.

"المفرج" عاشق.. وليس محب

أشاد "بن نافل " بالعمل والجهد الكبير الذي يقوم به عضو مجلس الإدارة فهد المفرج، من خلال تواجده مع الإدارات السابقة وحتى اليوم.

واصفاً " المفرج " بالرجل العاشق وليس المحب فحسب للكيان الهلالي، إلى جانب بقية الأعضاء، وأن الإنجازات الأخيرة لولا الله ومن ثم تكاتف الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لما تحققت.

"الشلهوب ".. قائد من ذهب

مع إعلان اعتزال اللاعب " المخضرم" محمد الشلهوب نكون ودعنا آخر قائد من ذهب، هكذا علق الرئيس الهلالي " بن نافل " على قرار اعتزال الشلهوب اللعب، بعد رحلة تخطت 22 عاماً، حقق من خلالها 33 بطولة مع الهلال.

ملعبنا.. من معالم الرياض

وكشف رئيس الهلال " بن نافل " أن إدارته قطعت شوطاً كبيراً في بناء ملعب الهلال الجديد، والذي سيكون أحد معالم العاصمة الرياض، وسيعلن عن "المشروع الحلم" خلال الفترة المقبلة القريبة.

وأشار إلى أن الموقع سيتضمن على أكاديمية وفندق ومواقع ترفيهية عدة.

الإعلام.. والصلاحيات

وعلق رئيس الهلال على الدور الكبير الذي لعبه المركز الإعلامي بقيادة هشام الكثيري وزملائه، حيث أشار "بن نافل" إلى أن كل من يعمل في إدارته لديه مساحة كبيرة من الصلاحيات، لأن الكل يعمل بحب ومن أجل الهلال، بعيداً عن المصالح الشخصية، ولهذا فإن السياسة الإعلامية في نادي الهلال واضحة وشفافية مع الجميع.

لا تدخلات في عمل "رازفان"

أكد "بن نافل" عدم تدخل إدارته في الجانب الفني، والذي يخص المدير الفني للفريق الروماني "رازفان"، بالإضافة للمحترفين الأجانب، الذين يتم اختيارهم من قبل المدرب حسب حاجة الفريق.

كبير آسيا.. لا يشبع

واختتم "الرئيس الذهبي" لنادي الهلال فهد بن نافل، أن فريقه الكروي، يمضي قدماً لإسعاد جماهيره، وسيقاتل من أجل تحقيق البطولة الأغلى وهي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - ومن ثم السعي نحو الحفاظ على اللقب الآسيوي.. لأن الهلال هو كبير آسيا ( على حد قوله ) ولا يرضى بالتنازل عن ذلك.

الهلال رئيس الهلال فهد بن نافل