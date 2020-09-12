محمد بن مسعود - الدمام - فجع الزميل الإعلامي أحمد الحوتان الصحفي بجريدة الرياض بوفاة والدته رحمها الله وتم مواراتها الثرى بعد الصلاة عليها اليوم الجمعة بالرياض. "الخليج 365" التي آلمها هذا النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل أحمد الحوتان وكافة أفراد أسرة الفقيدة. ويتقبل الزميل أحمد الحوتان التعازي على جوال (0500007938). والدة الإعلامي "الحوتان" في ذمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-11 فجع الزميل الإعلامي أحمد الحوتان الصحفي بجريدة الرياض بوفاة والدته رحمها الله وتم مواراتها الثرى بعد الصلاة عليها اليوم الجمعة بالرياض. "الخليج 365" التي آلمها هذا النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل أحمد الحوتان وكافة أفراد أسرة الفقيدة. ويتقبل الزميل أحمد الحوتان التعازي على جوال (0500007938). Advertisements 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 11:06 PM فجع الزميل الإعلامي أحمد الحوتان الصحفي بجريدة الرياض بوفاة والدته رحمها الله وتم مواراتها الثرى بعد الصلاة عليها اليوم الجمعة بالرياض. "الخليج 365" التي آلمها هذا النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل أحمد الحوتان وكافة أفراد أسرة الفقيدة. ويتقبل الزميل أحمد الحوتان التعازي على جوال (0500007938). ، والدة الإعلامي "الحوتان" في ذمة الله ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والدة الإعلامي "الحوتان" في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.