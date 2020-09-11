شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مفحط الرياض» وإحالته للهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مرور منطقة الرياض من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي لبن. ونشر المقطع عبر سناب شات. وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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