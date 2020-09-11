الجيش العراقي يعلن مقتل 4 من أهم قيادات داعش بمدينة سامراء المزيد

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل 4 من أهم قيادات داعش بمدينة سامراء، شمال العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، إن قوة مشتركة قتلت 4 من قيادات "داعش" بينهم انتحاريان في سامراء.

وأكدت في بيان، أوردته وسائل إعلام عراقية، أن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل ٤ من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء".

Advertisements

وأضافت أن "اثنين منهم كانا يرتديان أحزمة ناسفة".

ومطلع أغسطس/ آب نجحت مقاتلات الجيش العراقي، في تدمير زورقين يستخدمهما تنظيم داعش الإرهابي في سامراء.

وتمكنت الضربة الجوية للجيش العراقي من تدمير زورقين لـ"داعش"، تزامناً مع عثور الشرطة الاتحادية على معدات عسكرية للتنظيم الإرهابي في منطقة المحمودية بكركوك قبل تدميرها.



وسبق ذلك أن تمكنت السلطات الأمنية العراقية، في عمليتين منفصلتين بمحافظة ديالي، شرقي البلاد، من القبض على عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجمات إرهابية.